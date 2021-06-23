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Muratpaşa Belediyespor'da Özcan Yılmaz dönemi - Son Dakika

Muratpaşa Belediyespor'da Özcan Yılmaz dönemi

23.06.2021 12:27
Muratpaşa Belediyespor'da Özcan Yılmaz dönemi, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor'un yeni başkanı Özcan Yılmaz oldu.

Muratpaşa Belediye spor'un yeni başkanı Özcan Yılmaz oldu. Genel kurulun ardından ilk toplantısını yapan yönetim kurulunda başkan yardımcılıklarına ise Yusuf Emre Ertugan ve Zühtü Şahin seçildi.

Muratpaşa Belediyespor, olağanüstü gerçekleşen genel kurulunun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de gerçekleştirdi. Toplantıda kulüp başkanlığına Özcan Yılmaz seçilirken başkan yardımcılıklarına Yusuf Emre Ertugan ve Zühtü Şahin getirildi. Kulübün yeni yönetim kurulu Murat Şimşek, Ahmet Öztürk, Yener Altıntaş, İhsan Özden, Sertaç Güngör, Recep Salih Tetikcan, Hasan Ercüment Taşdemir, Mehmet Akif Barış Çevik'ten oluştu.

Kulüp Başkanı Yılmaz, yönetime yeni isimlerin katıldığını belirterek hep birlikte büyük bir uyum içinde hedeflere doğru ilerleyeceklerini söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a kulübe her anlamda verdiği destekler dolayısıyla teşekkür eden Yılmaz, şunları söyledi: "Bilindiği üzere bu sezon Kadınlar Voleybol 1. Lig'inden mücadelesine başlayacak bir takım kuruluyoruz. Transferlere başladık. Deneyimli bir antrenörü, Eyüp Emin İmen hocamızı takımın başına getiriyoruz. Şampiyonluğu hedefleyen iddialı bir takım oluşturuyoruz. Bununla birlikte cimnastik, halter ve diğer branşlarda da kulüp faaliyetlerimizi geliştirerek devam edeceğiz. Yeni dönemin hem kulübümüze hem de spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

Diğer yandan, toplantıda yapılan görev dağılımında Sertaç Güngör, voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi oldu. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyespor'da Özcan Yılmaz dönemi
Muratpaşa Belediyespor'da Özcan Yılmaz dönemi

Özcan Yılmaz, Yusuf Emre, Muratpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor'da Özcan Yılmaz dönemi - Son Dakika Spor


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