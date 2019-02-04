Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyespor Galibiyetle Başladı

Muratpaşa Belediyespor Galibiyetle Başladı

1 saat önce

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında Samsun Gençlik Spor Kulübü galibiyetiyle başlayarak, rakibini 34-21 yendi.

Muratpaşa Belediyespor Galibiyetle Başladı, System.String[]
Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında Samsun Gençlik Spor Kulübü galibiyetiyle başlayarak, rakibini 34-21 yendi.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde ikinci yarınının ilk maçında Paşanın Melekleri, sahasında İzmir Gençlik'i ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynan maçı Uğur Topal ve Erhan Bülbüloğlu hakem ikilisi yönetti. İlk yarısı ev sahibi takımın 14 - 11 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın İkinci yarısında Muratpaşa Belediyespor farkı daha da arttırdı ve sahadan 34 - 21 galip ayrıldı.

Dönegül Bozdoğan, 7 sayısıyla takımın en golcü oyuncusu olurken, Muratpaşa Belediyespor ligde puanını 16'ya yükseltti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Samsun, Muratpaşa, Spor
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