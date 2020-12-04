Muratpaşa Belediyespor, Görele'yi ağırlayacak

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ligin 9'uncu haftasında Giresun temsilcisi Görele Belediyespor'u ağırlayacak.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ligin 9'uncu haftasında Giresun temsilcisi Görele Belediyespor'u ağırlayacak. Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında yapılacak tek maçta Muratpaşa Belediyespor ve Görele Belediyespor karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda, 6 Aralık Pazar saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetecek. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı antrenörü Sertan Sarpaş, zorlu maça pandemi önlemlerini alarak hazırlandıklarını söyledi. Sarpaş, Görele maçıyla 6 maçlık zorlu bir periyoda gireceklerini ve bu periyodu en iyi şekilde geçebilmek için çalıştıklarını belirtti. - ANTALYA

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