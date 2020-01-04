Muratpaşa Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürdü.



Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 18.7 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla mücadele eden ve ilk yarıyı 8 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.



Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda kondisyon ve ağırlık antrenmanıyla güne başlayan takım, ardından antrenör Birol Ünsal yönetiminde ikinci yarının taktiği üzerine çalıştı.



Paşanın Melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor'la karşı karşıya gelecek. Maç, 12 Ocak Pazar saat 16.00'da başlayacak. Muratpaşa Belediyespor, ligde oynanan ilk maçı 33-25 kazanmıştı. Muratpaşa Belediyespor, pazar günü oynayacağı karşılaşmanın ardından 16 Ocak Perşembe Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı için kendi evinde Üsküdar Belediyesi'ni konuk edecek. Türkiye Kupası mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.



Antrenör Ünsal, takımın geçen yıl Türkiye Kupası'nın Antalya'da getirme başarısı gösterdiğini belirterek, "Hedefimiz bu yıl Türkiye Kupası'nı yine Antalya'ya 5'inci kez getirmek" dedi. Süper Lig'de ise ilk yarıyı istedikleri noktada kapatamadıklarını belirten Ünsal, "Daha iyi yerde olmamız gerekiyordu. Ama Muratpaşa Belediyesi, farklı hedefler ve oyun anlayışıyla hentbola devam etmeye çalışıyor. Bu anlayışımızın temelinin oturtmaya başladık. İnşallah daha genç oyuncularla başarılı bir ikinci yarı geçiririz" diye konuştu.



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Takım kaptanı Diğdem Hoşgör ise ligin ikinci yarısına güçlü ve şampiyonluğa odaklanmış bir takım olarak hazırlandıklarını söyledi. İlk yarıda, özellikle şampiyonluk yolundaki rakipleri karşısında iyi sonuçlar alamadıklarını belirten Hoşgör, "Ama avantaj bizde. İkinci yarısı rakiplerimizi kendi sahamız ve seyircimiz önünde yenmek istiyoruz" dedi.



Takımın önemli isimlerinden Kübra Sarıkaya ise Süper Lig'in en genç, dinamik ve hırslı takımının Muratpaşa olduğunu belirterek "Bu hırsımızı ikinci yarıyı herkese göstermek istiyoruz. Umarım bizim için iyi geçer" dedi. - ANTALYA