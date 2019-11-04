Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı farka gitti

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 5'inci hafta maçında deplasmanda Pazarspor'u 27-45 yendi. Paşanın Meleklerinde Cansu Akalın, attığı 9 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.



Muratpaşa Belediyespor, kaptan Diğdem Hoşgör ve Yağmur Toprak gibi deneyimli oyuncuların Antalya'da bırakıldığı Rize deplasmanından galibiyetle döndü. Yaş ortalaması 18.6 olan bir kadroyla maça çıkan Paşanın Melekleri, Pazarspor karşısında 27-45'lik bir galibiyet elde etti.



Mehmet Akif Pirim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynan ve Halil Kılıç - Hamza Sukan hakem ikilisinin yönettiği maçta Paşanın Melekleri ilk yarıyı 15 - 18 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında baskısını iyiden iyiye artıran Paşanın Melekleri, 18 sayılık farkla maçı tamamladı. Paşanın Meleklerinde Cansu Akalın 9 golle maçın en skorer oyuncusu oldu. Rize deplasmanından alınan galibiyetle Paşanın Melekleri, ligde puanını 6'ya yükseltti. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 3'üncü sırada bulunan Paşanın Melekleri, ligin 6'ncı hafta maçında 13 Kasım Çarşamba kendi evinde Yenimahalle Belediyesi'ni konuk edecek. - ANTALYA