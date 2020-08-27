Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde sezonu Antalya'nın Süper Lig'deki ikinci temsilcisi Konyaaltı Belediyespor maçıyla açacak olan Muratpaşa Belediyespor'da antrenör Sertan Sarpaş, sert savunma yapan, hızlı oynayan bir takım olmak için çalıştıklarını belirtti.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı 27 Eylül'de başlayacak Süper Lig hazırlıklarını sürdürürken antrenör Sarpaş, hafta başı Ankara'da gerçekleştiren fikstür çekimini değerlendirdi. Yeni sezonun covid-19 pandemisinin etkisini azalttığı, insanlığın normalleşmeye döndüğü bir dönem olması temennisinde bulunan Sarpaş, "Türkiye liglerinde oynayan her sporcuya ve takıma sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

Muratpaşa Belediyespor'un geleceğin yıldızlarını ortaya çıkaracak bir yapılanma içinde 20 yaş ortalamasına sahip bir takım olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Sarpaş, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal başta olmak üzere Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü yönetimine, belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğümüze ve hentbol şube sorumlularımız Özcan Yılmaz ve Ahmet Öztürk'e teşekkür ederiz. Bize pandemi döneminde iyi bir çalışma ortamı oluşturdular. 20 Temmuz'da bir araya gelen takımımızla bugüne gerçekleştirdiğimiz kadar 41 antrenmanda ve 4x4 Spor Merkezi'ndeki hocalarımızla kuvvet gelişimi, aerobik ve anaerobik dayanıklılık gelişimi, sürat, çeviklik ve çabukluk içeren çalışmalar gerçekleştirdik. Salonda ise kazandığımız bu yetileri sahaya yansıtacak çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyoruz."

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde sezonu, 27 Eylül'de, Pazarspor'un isim hakkını alarak Antalya'nın Süper Lig'deki ikinci takımı olan Konyaaltı Belediyesi maçıyla açacaklarını belirten Sarpaş, "Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi'yle oynadıktan sonra zorlu bir sürece gireceğiz. Önce Avrupa kupası maçımızı oynayıp sırasıyla Yenimahalle, Yalıkavak, İzmir Büyükşehir ile yoğun bir tempoda maç trafiğimiz olacak" dedi.

Bu sezon hedeflerinin sahada sonuna kadar mücadele eden, her saniye maçı isteyen, sert savunma yapan hızlı oynayan bir takım olmak olduğunu dile getiren Sarpaş, "Tabi ki, Avrupa Kupası'nda da Türkiye'yi en iyi biçimde temsil edip ilerlemek istiyoruz. Türkiye liginde örnek bir takım olup gençlerimize güvenerek, yatırım yaparak başarılı olacağımızı göstermek istiyoruz. Biz Türk hentbolunun markasıyız, biz Türk hentbolunun geleceğiyiz" diye konuştu. - ANTALYA