Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği - Son Dakika

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği

Muratpaşa Belediyesi, hentbolun genç yeteneklerin dünya çapında birer oyuncu haline gelmesi için Antalya'nın Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ndeki temsilcisi Gazi Gençlik Spor Kulübüyle işbirliğine gitti.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, hentbolun genç yeteneklerin dünya çapında birer oyuncu haline gelmesi için Antalya'nın Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ndeki temsilcisi Gazi Gençlik Spor Kulübüyle işbirliğine gitti. Muratpaşa Belediyesi'nin 12 sporcusu, bu sezon Gazi Gençlik formasıyla mücadele edip deneyim kazanacak.

Kadın hentbolunda ay yıldızlı formayla başarıdan başarıya koşacak bir kuşağı oluşturmak için Türkiye'de kadın hentbolunun ekol kulübü Muratpaşa Belediyespor ve Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nin iddialı ekiplerinden Antalya temsilcisi Gazi Gençlik işbirliğine gitti. İki kulüp arasındaki işbirliği protokolü düzenlenen toplantıyla imzalanırken Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen toplantıya bu sezon Gazi Gençlik formasıyla mücadele edecek sporcularla birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Güngör, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü antrenörü Emin Kurtak ve Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı antrenörü Sertan Sarpaş katıldı.

Muratpaşa yaklaşımı

Belediye Başkanı Uysal, Türkiye'nin, özellikle amatör spor branşlarında, sporcu üretememek, ürettiği sporcuları alt liglerde kaybetmek, dünya standardında antrenman ve mental durum ortaya koyamamak gibi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Bu ortam içinde Muratpaşa Belediyespor'un uzun yıllardır faaliyet gösterdiği kadın hentbolunda, farklı bir anlayışı hayata geçirmek için mücadele ettiğini aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu: "2015 yılında aldığımız bir kararla, sporcuların, genç yeteneklerin kaybolmasını önlemek, dünya standardında antrenman yapabilen yerli sporculardan oluşan ve dünyayla rekabet edebilecek düzeye gelebilecek, insanlara güven verecek, insanlarımıza spor yaptıracak bir çizgi oluşturmak istedik. Bu anlayış, özellikle kadın hentbolunda, yurtdışından birkaç oyuncu getirip lig şampiyonu olmak ve Avrupa kupalarında birkaç tur atlamak şeklinde özetleyeceğimiz bakış açısının tamamen dışında yer alıyor."

Muratpaşa yaklaşımının, genç yeteneklerin alt liglerde yok olup sporu bırakmalarıyla sonuçlanan bir döngüyü kırmayı hedeflediğini ve onların dünya çapında antrenman seviyesine ve spor yaklaşımına sahip sporcular haline getirmeyi amaçladığını belirten Başkan Uysal, bu hedef doğrultusunda Gazi Gençlik Spor Kulübü'yle önemli bir işbirliğine gittiklerini söyledi. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor'la Gazi Gençlik arasında birbirini destekleyen bir yapı oluşturacaklarını belirtirken bu işbirliğinin Türkiye çapında kadın hentbolunda çok önemli sonuçları olacağının altını çizdi.

Yeni iş birlikleri

Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek ise, benzer işbirliklerinin farklı branşlarda da devam edeceğini dile getirdi. Şimşek, "Basketbol ve yüzmede işbirliği anlaşmalarını ön hazırlığını yapıyoruz" dedi.

Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü antrenörü Emin Kurtak ise bu işbirliğinin kadın hentbolu adına çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracağını belirtti. Kurtak, kulüp olarak 1. Ligde 3'üncü sezonu yaşadıklarını ve bu yıl 16 kişilik kadronun 12'sinin Muratpaşa Belediyesporlu oyunculardan oluştuğunu söyledi. Muratpaşa antrenörü Sertan Sarpaş ise yetişmiş, hazır oyuncu üzerine kurulu bir düzen içinde kulüp olarak artık oyuncu hazırlayan, yetiştiren noktaya doğru yol aldıklarını söyledi. Genç oyuncuların, liglerde süre alması, maç sayısını arttırmaları gerektiğini belirten Sarpaş, bu işbirliğinin Türkiye'ye örnek bir çalışma olduğunu söyledi. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği

Muratpaşa, Hentbol, Kadın, Gazi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi         
18:59
Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi         
18:27
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 19:49:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei