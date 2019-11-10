Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının hedef galibiyet
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Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının hedef galibiyet

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında, kendi evinde, Yenimahalle Belediyesi'yle karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının hedef galibiyet, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında, kendi evinde, Yenimahalle Belediyesi'yle karşılaşacak.


Paşanın Melekleri, Yenimahalle Belediyespor'un Challenge Kupası 3'üncü tur maçı nedeniyle hafta içine ertelenen maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 6'ncı hafta maçında kendi evinde, Yenimahalle'yi konuk edecek Muratpaşa'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmanın ardından 6 puanla 3'üncü sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor'un Yenimahalle maçını Hasan Kılıç ve Özdemir Kaan Çınar hakem ikilisi yönetecek. - ANTALYA

Yenimahalle, Muratpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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