Muratpaşa Belediyespor, Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'la eşleşti

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3'üncü turunda Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'la eşleşti. Kupada ilk maçlar 14-15 Kasım'da oynanacak.

Türkiye'yi bu yıl Avrupa'da EHF Kupası'nda temsil eden Muratpaşa Belediyespor'un 3'üncü turdaki rakibi, EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Covid-19 salgını nedeniyle kulüplerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bölgesel torbaların oluşturulduğu kura çekimine Muratpaşa, ikinci bölge ikinci torbadan katıldı. Kurada, takım Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'la eşleşti. Muratpaşa, 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak ilk maçı kendi evinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 21-22 Kasım'da Kosova'da gerçekleştirilecek.

Muratpaşa'nın Avrupa'daki rakibi KHF Ferizaj, Kosova'nın güneyinde bulunan 110 bin nüfuslu Ferizaj şehrinin takımı olarak geçen sezon dikkat çeken başarıya imza attı. İki yıl önce kurulan takım, geçen sezonu Kosova Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde şampiyon olarak tamamladı. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan ve çıktığı 2 maçı da kazanan Kosova temsilcisi, kupaya 3'ücü turdan dahil oldu. - ANTALYA