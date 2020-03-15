Muratpaşa Belediyespor, kupa maçlarında iddialı - Son Dakika
Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor, kupa maçlarında iddialı - Son Dakika Spor

Muratpaşa Belediyespor, kupa maçlarında iddialı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Kastamonu Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Muratpaşa Belediyespor, kupa maçlarında iddialı, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Kastamonu Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salı günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı iki lig maçından da galibiyetle ayrılan Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig'in namağlup tek takımı Kastamonu Belediyespor karşısında sürprize imza atmak istiyor.

Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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