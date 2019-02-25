Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyespor Puan Yükseltti

Muratpaşa Belediyespor Puan Yükseltti

50 dakika önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında deplasmanda Yalıkavak'ı 27-32 yenerek puanını 22'ye yükseltti.

Muratpaşa Belediyespor Puan Yükseltti, System.String[]
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında deplasmanda Yalıkavak'ı 27-32 yenerek puanını 22'ye yükseltti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaştı. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan, Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakem ikilisinin yönettiği maçta Paşanın Melekleri oyunun ilk dakikadan itibaren hakimi oldu.

Karşılaşmada ilk yarıyı 5 sayı farkla, 11-16, önde kapatan Paşanın Melekleri, Kübra Sarıkaya'nın 12 golle yıldızlaştığı karşılaşmadan 27-32 galip ayrıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla göz kamaştıran Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımını kutladı.

Muratpaşa Belediyespor, bu galibiyetin ardından ligde puanını 22'ye yükseltip zirve yarışını devam ettirdi. Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta kendi evinde Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırlayacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde her iki takımın da şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlak kazanması gereken maç, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 15.00'de başlayacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altan Aksoy'un Galatasaray-Akhisarspor Maçında Yaptığı Yorum Tepki Çekti Galatasaray'da Younes Belhanda ile Mariano Tartıştı!

Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u Farklı Geçti Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:46:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyespor Puan Yükseltti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]