Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyespor Samsun Gençlik 2'nci Yarıya Başlayacak

Muratpaşa Belediyespor Samsun Gençlik 2'nci Yarıya Başlayacak

1 saat önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Samsun Gençlik maçıyla Süper Lig'de ikinci yarıya başlıyor.

Muratpaşa Belediyespor Samsun Gençlik 2'nci Yarıya Başlayacak, System.String[]
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Samsun Gençlik maçıyla Süper Lig'de ikinci yarıya başlıyor.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 14 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarının ilk maçı için cumartesi sahaya çıkıyor. Muratpaşa Belediyesoır, yarın Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Samsun Gençlik Spor Kulübü'yle karşılaşacak. Karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. Antrenör Birol Ünsal, ikinci yarı için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Bu arada oynadıkları Türkiye Kupası 2'nci tur grup eleme maçları dolayısıyla takımın eksiklerini daha iyi görme şansı yakaladıklarını belirten Ünsal, "İlk haftayı bay geçmenin de avantajıyla ikinci yarıya başlıyoruz. Sıralamanın bir maçla değişeceği bir puan durumu var. Hem Türkiye Kupası hem de ligde tek hedefimiz şampiyonluk" dedi. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin ilk yarısında iki takım arasında oynana karşılaşmayı Muratpaşa Belediyespor 35-27 kazanmıştı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı

Transfer Evrakları Yetişmeyen Ankaragücü Futbolcusu El Kabir, Ortada Kaldı İtalya Kupası'nda Son Yarı Finalist Lazio
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 14:04:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Belediyespor Samsun Gençlik 2'nci Yarıya Başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]