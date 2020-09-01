Muratpaşa Belediyespor'un rakibi İtalya'dan

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının, Avrupa'da rakibi İtalya'dan Cassano Magnago oldu. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'na 2'nci tur maçlarıyla başlayacak olan Muratpaşa Belediyespor, İtalyan ekibiyle ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Türkiye'yi bu yıl Avrupa'da, EHF Kupası'nda temsil edecek Muratpaşa Belediyespor'un rakibi EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. EHF Kupası 2'nci turunda covid-19 salgını nedeniyle kulüplerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bölgesel torbalar oluşturulurken Muratpaşa Belediyespor, 2'nci bölge birinci torbadan kura çekimine katıldı. Kurada belediyespor, İtalya'nın Cassano Magnago takımıyla eşleşti. İlk maçların 10-11 Ekim, rövanşların ise 17-18 Ekim tarihlerinde oynanacağı kupada, Muratpaşa Belediyespor ilk maç için İtalya deplasmanına gidecek.

Muratpaşa'nın Avrupa'daki rakibi Cassano Magnago 1974 yılında kuruldu. 1986 ve 1996 yılları arasında İtalya Kadınlar Serie A1 Hentbol Ligi'ni üst üste 11 kez şampiyon olarak tamamlayan takım, Avrupa'daki en iyi derecesini 1990 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşarak yaptı. Cassana Magnago, maçlarını 800 seyirci kapasiteli Palazetto Tacca'da oynuyor. - ANTALYA