Muratpaşa Belediyespor'un Sporcusu 2 Altın Madalyayla Döndü
1 saat önce
Muratpaşa Belediyespor'un sporcusu Hasan Mert Kızıl, 14-20 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'ndan 2 altın madalyaya döndü.
Muratpaşa
Belediyespor'un sporcusu Hasan Mert Kızıl, 14-20 Ocak tarihlerinde Antalya
'da düzenlenen Türkiye
Açık Kick Boks Turnuvası'ndan 2 altın madalyaya döndü. Kızıl, bu yıl gerçekleştirilecek dünya şampiyonlarında milli formayı giyme yolunda önemli bir virajı geçtiğini belirtti.
Muratpaşa Belediyespor'un sporcusu Kızıl, 14 - 20 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda ringe çıktı. Büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde düzenlenen ve 60 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katıldığı turnuvada Kızıl, 94 kilogram lightcontact ve artı 94 kilogram kicklight branşlarında altın madalyaya uçandı. Birincilik kürsüsünde Muratpaşa Belediyesi bayrağı açan başarılı sporcu, bu yıl yapılacak dünya şampiyonlarında milli formayı giymek yolunda önemli bir virajı geçtiğini söyledi.
Bundan sonra hedefinin Nisan ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa
Kick Boks Şampiyonası olduğunu belirten Kızıl, "Sonrasında Ekim ayında Bosna Hersek
'te, Kasım ayında ise yine Antalya'da Dünya Kick Boks Şampiyonalarından altın madalya ile dönmeyi hedefliyorum. Son iki şampiyonlukla birlikte bugüne kadar elde ettiğim Türkiye şampiyonluğu sayısı 9'a ulaştı. " dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:26 Kaynak: İHA
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