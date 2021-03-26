Muratpaşa Belediyespor, yarın Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek

Muratpaşa Belediyespor'un Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürebilmesi için mutlak kazanması gerektiği mücadelede, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan kaptan Diğdem Hoşgör'ün yeniden forma giymesi bekleniyor.

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