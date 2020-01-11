Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyor - Son Dakika

Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyor

17 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclisinde AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla reddedilen imar planı değişikliğini encümene götürüyor.

Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclisinde AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla reddedilen imar planı değişikliğini encümene götürüyor..


Mecliste " Bu olay tamamen kamu yararına. Değerlendirilemeyen, kamu tarafında da kamulaştırılamayan mezbelelik alanların, mülk sahipleri tarafından kullanılmasının önünü açmaya ve kamunun dolayısıyla milletin sırtındaki kamulaştırma bedeli yükünü almaya dönüktür" şeklindeki ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine hukukçular, şehir plancıları ve mimarlarla olağanüstü bir toplantı yapan Başkan Uysal, konuyu encümene götürüyor.


Karar ile birlikte Muratpaşa'da 25 yıldır süre gelen ve ilçede spor ve sosyal tesis alanı, sağlık alanı, eğitim alanı, polis merkezi gibi vatandaşların özel mülkü olan alanlardan yapılan kamu ortaklık payı kesintileriyle oluşturulan noktalarla ilgili çözümün meclis süreci de rafa kaldırıldığını söyleyen Başkan Uysal, " Mecliste 3 siyasi partinin oy çokluğuyla alınan kararla, Muratpaşa Belediyesi başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, Muratpaşa'da 1 milyon 35 bin metrekare büyüklüğündeki yaklaşık 300 arsayı ait kamulaştırma yükümlüğüyle baş başa bırakıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu çözümsüzlük nedeniyle ödemekle karşı karşı olduğu kamulaştırma bedeli ise tam 2 milyar 70 milyon TL. " dedi.


Meclis kararının ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, hukukçular, şehir plancıları ve mimarlarla olağanüstü bir toplantı yaptı. Toplantıda, mecliste olan çözümsüzlüğün Muratpaşa Belediye Encümeni'nin alacağı bir kararla üstesinden gelinebileceği konusunda oy birliği oluştu. Muratpaşa Belediyesi, tüm kamu kurum kuruluşlarını büyük bir kamulaştırma yükünden kurtaracak ve vatandaşların kendi mülklerine sahip çıkarak kamuyla barışmasını sağlayacak düzenlemeyi Salı günü gerçekleştirilecek Belediye Encümeni'nde ele alacağı bildirildi.


Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Uysal, "Meclis toplantısında da ifade ettiğim gibi, hiç kimse kamu hizmetlerini, kamu yararına kararları engelleyerek ve bunun üzerinden siyaset yaparak karlı çıkamaz. Muratpaşa Belediyesi, milletin yararına aykırı bu siyasi tutumlara rağmen en etkin şekilde hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu. - ANTALYA

İYİ Parti, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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