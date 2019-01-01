Muratpaşa'da 14 Bin 777 Evde Bakım Hizmeti Sunuldu

Muratpaşa
Belediyesi, geçen yıl 14 bin 777 evde bakım hizmeti sundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, kurduğu sosyal hizmet ağıyla ilçede yaşayan ve ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oluyor. Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Birimi, 2018'de, 14 bin 777 evde bakım hizmeti gerçekleştirdi.
Doktor muayenesi, hemşire bakımı, berber ve banyo gibi temizlik işlemleri gibi alanlarda hizmet sunuluyor.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
, sosyal hizmetlerde ana ilkenin sürdürülebilirlik ve eşitlik olması gerektiğini belirterek, evde bakım biriminde ihtiyaç duyanlar hizmet sunduklarını, hayata olumlu yönde etki etmeye çalıştıklarını kaydetti.