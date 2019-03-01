Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da 8 Mart Hazırlıkları Tamam

Muratpaşa'da 8 Mart Hazırlıkları Tamam

6 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlarla oluşturacağı dev Türkiye haritasının genel provası gerçekleşti.

Muratpaşa'da 8 Mart Hazırlıkları Tamam, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlarla oluşturacağı dev Türkiye haritasının genel provası gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hazırlıklarını tamamladı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dev bir Türkiye haritası oluşturulup bir Burdur - Teke yöresi türküsü olan Erik Dalı oynayacak kadınların Yaşlı Evleri, Değirmenönü Kültür Merkezi, Kadın Danışma Merkezlerinde devam eden provaları Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen genel provayla sona erdi. Genel provaya o dakikada Kent Meydanı'nın yakınında olan kadınlar da katılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da provada yer aldı.

Başkan Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılacak etkinliğin Türkiye'nin birlik ve beraberliği ve dayanışmasına dikkat çekip haksızlıklara karşı gösterilecek tepkinin ifadesi olacağını söyledi. Etkinliğin her kadının katılımına açık olduğunu belirten Başkan Uysal, "Provalarda yer alsın almasın, 8 Mart'ta kadınlar için, kadınlar adına bir sözü olan herkes o gün büyük Türkiye'nin bir parçası olarak haritamızda yer alabilir" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

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