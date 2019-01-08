Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Afişlere Saldırı İddiası

Muratpaşa'da Afişlere Saldırı İddiası

38 dakika önce

Muratpaşa Belediyesinin Ermenek Mahallesi ve Kırcami bölgesindeki afiş ve panolarına kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

Muratpaşa'da Afişlere Saldırı İddiası, System.String[]
Muratpaşa Belediyesinin Ermenek Mahallesi ve Kırcami bölgesindeki afiş ve panolarına kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada Ermenek Mahallesindeki tapu sorunun çözüm sürecini anlatılan bilgilendirme panosunun üzerinin boyandığı ile Kırcami bölgesindeki imar planına dair afişlerin ise yırtıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bulunan kişi veya kişilerin belirlenmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şunları vurguladı:

"İç dünyalarındaki karanlık ve çirkinlikleri, kutlama ve bilgilendirme araçlarımıza saldırarak dışa vuranların oyununa gelmeyeceğiz. Kendi çirkinlikleri ve kinleri içinde boğulacaklar. Muratpaşamızda 5 yıldır yaşatılması için geceli gündüzlü çalıştığımız barış ikliminin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:45 Kaynak: AA

Ermenek, Muratpaşa, Güncel
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