Muratpaşa'da anlamlı sergi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'da anlamlı sergi - Son Dakika

Muratpaşa'da anlamlı sergi

7 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların dünyayı ve doğayı koruma hakkında düşüncelerini resimlerle dile getirdikleri serginin açılışını yaptı.

Muratpaşa'da anlamlı sergi, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların dünyayı ve doğayı koruma hakkında düşüncelerini resimlerle dile getirdikleri serginin açılışını yaptı.


Başkan Uysal, Muratpaşa'da faaliyet gösteren Happy Land dil destekli anne-çocuk oyun grubunun resim sergisinin açılışını yaptı. Belediye fuayesinde açılan sergide çocukların 'Kırmızı kitapta yolculuk' sanat projesi kapsamında carretta carettalardan akarsulara dünyayı ve doğayı koruma hakkındaki resimleri yer alırken açılışta Başkan Uysal'a çocuklar eşlik etti. Başkan Uysal, serginin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti. Başkan Uysal, sergide 3-8 yaş arası çocukların nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıları, kirlenen su kaynaklarını resmederek büyüklere çok önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Bu mesajın yerel ve genel kamu yöneticileri tarafından en doğru şekilde anlaşılması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyesi olarak bizler, çocuklarımızın bu duyarlığının en üst seviyede paylaşıyoruz. Çevre koruma alanında yürüttüğümüz projelerin yanı sıra nesli tehlikede altında olan Akdeniz foku için, TED Antalya Koleji ve SAD (Sualtı Araştırmaları Derneği) ile işbirliği içinde bir takım çalışmaları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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