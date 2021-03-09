Muratpaşa'da asansörlerin yüzde 97.72' si güvenilir - Son Dakika

Muratpaşa'da asansörlerin yüzde 97.72' si güvenilir

09.03.2021 11:56
Muratpaşa'da asansörlerin yüzde 97.72' si güvenilir, System.String[]

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek " Asansörlerin güvenliği konusunda başta bina sorumluları olmak üzere bakım firmaları ve belediye adına...

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek " Asansörlerin güvenliği konusunda başta bina sorumluları olmak üzere bakım firmaları ve belediye adına denetimleri yapan akredite kuruluşlar sorumludur." dedi. Atmaca, Muratpaşa özelinde 2020 yılı rakamlarına bakıldığında denetimi yapılan asansörlerin yüzde 97.72' sinin güvenilir hale geldiğinin görüldüğünü kaydetti.

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, asansör denetimleri konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Atmaca, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarının, belediyelerle yaptıkları protokollerle asansör denetimlerini yaptıklarını belirterek, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak bizler,TÜRKAK' tan akredite kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak, başta Muratpaşa, Antalya Büyükşehir, Manavgat ve Isparta'nın muhtelif ilçeleri olmak üzere pek çok bölgede asansör denetimleri yapmaktayız. Ayrıca birçok özel A Tipi Muayene Kuruluşu akredite firma da Antalya' da ve ülke genelinde farklı belediyeler ile protokoller imzalayarak asansör denetimleri gerçekleştirmektedir" dedi.

Fiyatları kim belirliyor?

Başkan Atmaca, özellikle asansör denetim ücretlendirmeleri ile ilgili zaman zaman sorulara maruz kaldıklarını belirterek, "Asansör taban ve tavan fiyatları T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Odamız protokol yaptığı tüm belediyelerde taban (en alt) fiyattan protokol imzalamaktadır. Kar amacı gütmeden, kamu hizmeti için çabalıyoruz, Bakanlık ile yapılan görüşmelerde ücretin mümkün olduğunca düşük tutulması için MMO olarak da sürece katkı sunuyoruz. Biz kamu adına denetim yaparak, asansör ile birlikte aynı zamanda bakımcı firmanın yıl boyunca bakımları uygun yapıp yapmadığını da denetliyoruz. Bakım firmasının aylık bakımda sorumlu olduğu işleri kriterlere uygun yapmadığı durumlarda bunlar denetim raporlarında uygunsuzluk olarak değerlendiriliyor. Bu durumda asansör firması bakımdan kaynaklanan eksiklerden doğan uygunsuzlukları yöneticiye maliyet olarak yansıtmamaya dikkat etmeli." diye konuştu.

Denetimler neden önemli?

Denetimlerin neden önemli olduğunun özellikle altını çizen Başkan Atmaca, "Vatandaşlarımız bu denetimleri araç muayenesi gibi görmeli. Çünkü usul olarak aynıdır. Yönetmelik açık bir şekilde; asansörlerin ayda bir kez bakım, yılda bir kez de denetimini yaptırmak bina yöneticisinin yükümlülüğünde diyor. Yaptırmadığı tespit edilirse bakanlık ceza yaptırımı uygular. Ayrıca,bakım ya da denetim yapılmadığı durumlarda kullanan kişilerin başına gelebilecek maddi ve manevi kayıplardan, bina yöneticisinin sorumlu olduğu açık bir şekilde ifade ediliyor. Akredite kuruluş olarak zaman zaman vatandaşların ya da apartman sorumluların tepkisine maruz kalsak da vatandaşlar şunu çok net bir şekilde bilmelidir ki, Makina Mühendisleri Odası olarak, biz hem periyodik kontrol ücretinin en alt seviyede kalması için çabalıyoruz hem de bağımsız bir kuruluş olarak uzman kadromuzla ve kamusal bir bakış açısıyla denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Asansörler artık daha güvenli

Denetimlerin başladığı ilk yıllarda asansörlerde çok fazla eksik çıktığını ve genellikle ilk kontrolde kırmızı etiket alan asansörlerin sayısının çok fazla olduğunu dikkat çeken Başkan Atmaca, "Artık asansörlerde ilk yıllardaki kadar uygunsuzluk çıkmıyor, denetimlerin düzenli olması, firmalar ve bina sorumlularının bilinçlenmesi bu durumda etkili oldu. Muratpaşa özelinde 2020 yılı rakamlarına baktığımızda kırmızı etiketli (güvensiz) asansörlerin oranının yüzde 1.11, sarı etiketli (kusurlu) asansörlerin oranının yüzde 1.17, mavi etiketli (hafif kusurlu) asansörlerin oranının yüzde 89.75, yeşil etiketli (güvenli) asansörlerin oranının ise yüzde 7.97 olduğunu görüyoruz. Yani denetimi yapılan asansörlerin yüzde 97.72' sinin güvenilir hale geldiği görülüyor. Bu da bizlere asansörlerimizin eskiye oranla çok daha güvenliği olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Muratpaşa'da asansörlerin yüzde 97.72' si güvenilir
Muratpaşa'da asansörlerin yüzde 97.72' si güvenilir

Makina Mühendisleri Odası, İbrahim Atmaca, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da asansörlerin yüzde 97.72' si güvenilir - Son Dakika


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