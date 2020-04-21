Muratpaşa'da bayram coşkusu 22 Nisan'da - Son Dakika
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Muratpaşa'da bayram coşkusu 22 Nisan'da

14 dakika önce

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, korona virüs salgınıyla mücadele eden iş makinelerini ejderha, dinozor ve file dönüştürüp tüm şehirde yapacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama konvoyu, bayramı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bir gün öne çekildi.

Muratpaşa'da bayram coşkusu 22 Nisan'da, System.String[]

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, korona virüs salgınıyla mücadele eden iş makinelerini ejderha, dinozor ve file dönüştürüp tüm şehirde yapacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama konvoyu, bayramı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bir gün öne çekildi. Konvoy, 22 Nisan Çarşamba saat 10.00'da hareket edecek.

Antalya'da korona virüse karşı cadde ve sokakları temizleyen iş makinelerini birer ejderha, dinozor, fil ve akvaryuma dönüştürerek farklı bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, açıklanan yeni önlemler çerçevesinde programını bir gün öne çekti. 23 Nisan'ı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, bayram konvoyu 22 Nisan Çarşamba saat 10.00'da Muratpaşa Belediyesi önünden hareket edecek.

Konvoyun geçeceği caddeler

Konvoy, Sinanoğlu Caddesi ve Portakal Çiçeği Bulvarı'nı takip ederek Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Caddesi ve Kızılırmak Caddesi üzerinden Karacaoğlan Caddesi'ne ulaşacak. Buradan Tonguç ve Yıldız caddeleri istikametini takip edecek olan konvoy 100. Yıl Bulvarı'na çıkacak ve Güllük'ten Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak. Cumhuriyet Meydanı'ndan Işıklar ve Metin Kasapoğlu Caddesi'ne geçecek olan konvoy Eski Lara Caddesi güzergahını takip ederek belediye hizmet binasında tamamlanacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çok özel bir süreçte kutlandığını belirterek, "Güzel bir konvoy hazırladık. Konvoyumuz 23 Nisan, bayram günü için hazırlanmıştı ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle 22 Nisan Çarşamba saat 10.00'a aldık. Bu saatte, belediyemiz yanında Atatürk Kent Meydanı'nda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşımızı okuyacağız ardından hareket edeceğiz. 12.30'a kadar 23 kilometrelik güzergahta konvoyumuzu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Tüm çocukları ve Antalyalıları saat 10.00 – 12.30 arasında balkonlara davet eden Başkan Uysal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.

Antalya kırmızı beyaz

Muratpaşa Belediyesi, bir yanda kutlamalara hazırlanırken diğer yandan da konvoy güzergahını dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Her milli bayramda olduğu gibi kentin yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu Tekelioğlu Caddesi'ne bakan apartmanlara bayrak ve posterler asıldı. Cadde, 23 Nisan için bambaşka bir görünüme bürünürken Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın ana ulaşım akslarından Mevlana Caddesi'ni de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bayraklarla donattı. - ANTALYA

Muratpaşa, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:58 Kaynak: İHA

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