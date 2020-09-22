Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışması - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmasına başladı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğalgaz altyapı çalışmalarıyla paralel ilerleyen yenileme çalışmalarınını ikinci etabı 3 bin 474 metre uzunluğundaki cadde ve sokağı kapsıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 10 bin 827 metrelik yol ağı bulunan mahallede geçmiş yıllarda, 5 bin 667 ton sıcak asfalt kullanarak 3 bin 797 metre cadde ve sokağı yenilemişti.

İkinci etap çalışmalarında 5 bin 336 ton asfalt kullanılması planlanırken ekipler 1124 sokaktan eski asfaltın söküm işlemine başladı.

İş makineleriyle mahallenin eski asfaltının tamamen kazınıp temizlenmesinin ardından ekipler mahallede sıcak asfalt dökmeye başlayacak.