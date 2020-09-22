Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışması - Son Dakika

Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışması

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmasına başladı.

Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışması, System.String[]

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmasına başladı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğalgaz altyapı çalışmalarıyla paralel ilerleyen yenileme çalışmalarınını ikinci etabı 3 bin 474 metre uzunluğundaki cadde ve sokağı kapsıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 10 bin 827 metrelik yol ağı bulunan mahallede geçmiş yıllarda, 5 bin 667 ton sıcak asfalt kullanarak 3 bin 797 metre cadde ve sokağı yenilemişti.

İkinci etap çalışmalarında 5 bin 336 ton asfalt kullanılması planlanırken ekipler 1124 sokaktan eski asfaltın söküm işlemine başladı.

İş makineleriyle mahallenin eski asfaltının tamamen kazınıp temizlenmesinin ardından ekipler mahallede sıcak asfalt dökmeye başlayacak.

Muratpaşa, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Munzur çayında kaybolan ağabeyden sonra kardeşinin de cansız bedeni bulundu İtalya'da Serie B hakemi Daniele de Santis bıçaklanarak öldürüldü Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka
Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu         
15:44
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Eksik ödenen hesabını isteyen gurbetçi işletmeci darbedildi Eksik ödenen hesabını isteyen gurbetçi işletmeci darbedildi         
14:27
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka         
12:52
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
TMSF'den Cem Uzan davalarına ilişkin açıklama: Hepsi lehimize devam etmektedir TMSF'den Cem Uzan davalarına ilişkin açıklama: Hepsi lehimize devam etmektedir         
11:21
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 16:24:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei