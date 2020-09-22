Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışması - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmasına başladı.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğalgaz altyapı çalışmalarıyla paralel ilerleyen yenileme çalışmalarınını ikinci etabı 3 bin 474 metre uzunluğundaki cadde ve sokağı kapsıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 10 bin 827 metrelik yol ağı bulunan mahallede geçmiş yıllarda, 5 bin 667 ton sıcak asfalt kullanarak 3 bin 797 metre cadde ve sokağı yenilemişti.
İkinci etap çalışmalarında 5 bin 336 ton asfalt kullanılması planlanırken ekipler 1124 sokaktan eski asfaltın söküm işlemine başladı.
İş makineleriyle mahallenin eski asfaltının tamamen kazınıp temizlenmesinin ardından ekipler mahallede sıcak asfalt dökmeye başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:05 - Kaynak: AA
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