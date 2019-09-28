Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da "Çevre Komşu Kart" uygulaması
Son Dakika Sağlık Haber

Muratpaşa'da "Çevre Komşu Kart" uygulaması

1 saat önce

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi 8 aylık dönemde bin 321 parça elektrikli ve elektronik atığı "Çevre Komşu Kart" uygulamasıyla evlerden topladı.

Muratpaşa'da

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi 8 aylık dönemde bin 321 parça elektrikli ve elektronik atığı "Çevre Komşu Kart" uygulamasıyla evlerden topladı.

Belediye ekipleri, evlerde kullanılmayan ya da kullanılamaz durumda olan buzdolabı, soğutucu, cep telefonu, televizyon, monitör, aydınlatma ekipmanları ve küçük beyaz eşyaları evlerden topluyor.

Çevreci Komşu Kart uygulaması kapsamında, vatandaşlar teslim ettikleri her atık için puan kazanarak, elde ettikleri puanları anlaşmalı yerlerde kullanabiliyor.

Yılın 8 aylık döneminde bin 321 parça elektrikli ve elektronik atığı toplanarak, 5 bin 433 lira karşılığı puan kazanıldı.

Muratpaşa, Antalya, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şahsın yakalanma anını, vatandaşlar saniye saniye kaydetti
Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Nagehan Alçı ile ceza hukukçusu birbirine girdi, modaretör yayını kesti Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 18:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da "Çevre Komşu Kart" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]