Muratpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı - Son Dakika

Muratpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı

23.03.2021 14:19
Muratpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla birlikte dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla birlikte dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 risk haritasında çok yüksek risk grubunda yer alan Antalya'da camiler, aile sağlık merkezleri ve vaka görülen site ve apartmanların ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfekte ekibi, salgın döneminde kapalı pazar yerleri, meydanlar, parklar, Kaleiçi gibi kalabalık noktalar, ilçenin cadde ve sokaklarını arazözlerle yıkayıp, ilaçladı.

Ekipler, hastaneler, aile sağlık ve polis merkezleri, ibadethaneler gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurum ve kuruluşlarını, restoran, kafe, berber ve kuaförler ile taksi ve taksi duraklarını da ilaçladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ortak kullanım alanlarını mümkün olduğunca steril tutmayı amaçladıklarını aktardı.

Muratpaşa, Antalya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı - Son Dakika


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