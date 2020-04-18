Muratpaşa'da dijital meclis - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclisiyle üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Belediyenin salgınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Uysal, CHP'li üyelerin önerisiyle gündeme gelen Komşu Dayanışma Sistemi'ne meclis üyelerinin desteğinin önemli olduğunu söyledi.



Başkan Uysal, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belediye meclislerinin 3 ay süreyle ertelenmesi dolayısıyla Belediye Meclis üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Başkan Uysal, video konferans görüşmesinde Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüsle mücadelesi hakkında meclisi bilgilendirdi, üyelerin değerlendirmelerini aldı, yeni çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Muratpaşa'da ortak akıl ve toplumun ortak yararı çerçevesinde bir araya gelebilen, dengeli, düzgün sağduyulu, siyasi ayrımları aşabilen bir ortamın bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, "Buna katkılarınızdan dolayı her birinize, ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Uysal, görüşmede, dezenfekte çalışmalarından Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) devam eden yüz koruyucu siperlikli maske üretimine, 70 dönümlük bir alanda başlayan mısır ekimi ve kapı kapı gerçekleştirilen maske dağıtımına, aşevi ve diğer sosyal yardım faaliyetlerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.



100 liralık alışveriş çeki



Başkan Uysal, tüm çalışmalarla birlikte yardımseverle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Komşu Dayanışma Sistemi'ni de uygulamaya aldıklarını söyledi. Komşu Dayanışma Sistemi'nde Muratpaşa Belediyesi'nin yardım toplayan ya da yardım veren durumunda olmadığını belirten Başkan Uysal, "Belediyemiz burada, yardım eden ve yardım alanı buluşturan platformun sahibi" dedi.



Sistemin, komsumeclisi.com üzerinden sürdüğünü belirten Uysal, yardımseverlerin sistemde yer alan marketler aracılığıyla gıda destek kolisi ya da 100 liralık alışveriş çeki yardımında bulunulabileceğini aktardı. Uysal, ihtiyaç sahiplerinin sisteme belediyenin ilgili yasa ve yönetmeler uyarınca yapacağı bir incelemeden sonra dahil edildiğini belirtti.



Görüşmede CHP'li üyelerin önerisiyle meclis üyelerinin de Komşu Dayanışma Sistemi'ne destek olması da gündeme gelirken Uysal, "Bu konuda destek bekliyorum. Yaşadığımız sorunun sağlıklı ilgili boyutu aşılsa da sosyal ve ekonomik sıkıntılarının devam edeceği anlaşılıyor. Sizlerden Komşu Dayanışma Sistemi'ni desteklemenizi rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi kamu yararında buluşalım" diye konuştu. - ANTALYA