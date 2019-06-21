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Muratpaşa'da Dünya Yoga Günü etkinliği

32 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda özel bir yoga seansı düzenlendi.

Muratpaşa'da Dünya Yoga Günü etkinliği, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda özel bir yoga seansı düzenlendi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okulları kapsamında her Cuma Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yoga seansı düzenleniyor. Bu hafta 21 Haziran Dünya Yoga Günü'ne denk gelen seans için Antalya'nın önde gelen yoga akademileri özel bir program düzenledi. Özel seans için Muratpaşa sakinleri spor salonunda bir araya geldi ve 60'ın üzerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan grup 1 saat boyunca yoga yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz spor okulunda bu dönem yoganın yanı sıra wellnes, pilates ve aerobik kursları da düzenliyor. Bu dönem ilk kez açılan welness kursları 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Salonu ve Namık Kemal Ortaokulu Aynur Ayan Spor Salonu'nda düzenliyor. Kurslar, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda pazartesi ve çarşamba günleri, Aynur Ayan Spor Salonu'nda ise salı, perşembe ve cuma günleri arasında gerçekleştiriliyor.

Pilates ve aerobik kursları ise aralarında Teneffüs Park, Erdal İnönü Kent Parkı ve Yeşilbahçe Yaşlı Evi'nin de bulunduğu 8 noktada gerçekleştiriliyor. Cuma hariç hafta için her gün düzenlenen kurslar farklı seanslarda devam ediyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Güncel
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