Muratpaşa'da hafta içi her gün 6 pazar kurulacak - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapılan yeni düzenlemeyle ilçe genelinde hafta içi her gün 6 ayrı noktada pazar açılacağını bildirdi.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, son 5 yılda Muratpaşa'da yoğun bir çabayla sokak arası pazarı bırakmadıklarını belirtti.

Pazarların ya kapalı ya da münhasır alanlarda kurulduğunu kaydeden Uysal, gerek hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları gerekse hafta içi yaşanan yoğunluk nedeniyle pazartesiden itibaren ilçede günde 6 pazar kurulacağını kaydetti.

Yapılan yeni düzenlemeyle pazartesi günleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta kapalı pazarıyla birlikte Yeşilbahçe, Güzeloba, Fener, Varlık ve Etiler pazarlarının hizmet vereceğini aktaran Uysal, şunları ifade etti:

"Salı günleri ise Yenigün kapalı pazarı, Çağlayan, Yüksekalan, Yenigün açık pazarı, Meydankavağı ve Meltem pazarları açık olacak. Çarşambaları ise Sigorta kapalı pazarıyla birlikte Yeşilbahçe, Fener, Güzeloba, Ermenek pazarları ve Varlık kapalı pazarı açık olacak. Perşembe günleri de Yenigün, Çağlayan, Sedir, Etiler, Yüksekalan, Meltem pazarları hizmet verecek. Cuma ise Sigorta kapalı pazarı, Güzeloba, Kızıltoprak, Yenigün, Çaybaşı pazarlarıyla Şirinyalı pazarı kurulacak."