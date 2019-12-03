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Muratpaşa'da hayatı paylaşmaya engel yok

6 saat önce

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık sağlayan bir çalışmaya imza attı.

Muratpaşa'da hayatı paylaşmaya engel yok, System.String[]

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık sağlayan bir çalışmaya imza attı. 4 Özel çocuk, Muratpaşa Belediyesi hizmet binası girişindeki Turunç Masa'nın karşılama masasında gelenlere 'hoşgeldiniz' diyerek başvurularını aldı.


Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ortak bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. 'Hayatın İçinde Bizde Varız' ve 'Hayatı Paylaşmaya Engel Yok' sloganıyla düzenlenen etkinlikte ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları Ecehan Öğüt, Egemen Gezener, Uğur Çetin ve Ahmetcan Baş görev aldı. Engelsiz Kafe'nin özel çocukları; Muratpaşa Belediyesi hizmet binası girişindeki Turunç Masa'nın Karşılama Masasında görev yaptı. Çocuklar; gelenlere 'hoşgeldiniz' diyerek, Turunç Masa görevlilerin yardımıyla vatandaşların başvurularını aldı. Vatandaşlar ve yemek molasından dönen belediye personeli şaşkınlıklarını gizleyemezken, 'Hoşgeldin' diyen çocuklarla tek tek tokalaştılar.


Engelsiz Kafe başta olmak üzere, engelli bireylerin gündelik yaşamın içinde aktif olarak yer almaları için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Toplumumuzun çok önemli bir kısmı engelli kategorilerinde. Engelli yurttaşlarımızın hayata erişimini ve ihtiyaçlarına kolay ulaşmalarını sağlamak ortak bakış açımız olmalı. Bu konuda ki çabalarımız hiç eksilmemeli. Bütün insanlarımızın, yurttaşlarımızın yaşamı normalleşmeli. Hayatı paylaşmaya engel yok" dedi. - ANTALYA

Dünya Engelliler Günü, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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