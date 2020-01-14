Muratpaşa'da imar planı değişikliği kararı encümenden çıktı - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Encümeni, ilçenin Antalya Belediyesi döneminde yapılan imar planlarında değişiklik kararı aldı.



Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oy çokluğuyla reddettiği Muratpaşa Belediyesi'nin imar planı değişikliği teklifi, bugün toplanan Muratpaşa Belediye Encümeni tarafından kabul edildi.



Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ilçede 986 futbol sahası büyüklüğünde 1 milyon 35 bin metrekare genişlikte yaklaşık 300 imar parselini kapsayan düzenlemeyle vatandaşların 25 yıl önce hazırlanan imar planları nedeniyle mülkiyet hakları üzerindeki kısıtlılıktan kurtulacağı, bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşları için de 2 milyar 70 milyon liraya yaklaşan kamulaştırma zorunluluğu ortadan kalkacağı bildirildi.



Encümende alınan kararın temel dayanağının Planlı Alanlar Yönetmeliğinin oluşturduğu bildirilen açıklamada yönetmeliğin, kamulaştırılması halde kamulaştırma kararı alınmayan alanlara ilişkin 61'inci maddesi uyarınca Belediye Encümeninin, tüm maliklerin talebi üzerine, ilgili kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınarak "özel tesis olarak" kullanılması kararı aldığı kaydedildi.



Ayrıca özel kullanımı mümkün olmayan resmi kurum, belediye hizmet alanı, kütüphane, PTT, polis karakolu, dispanser, sağlık ocağı gibi direkt kamu kurumlarının kullanabileceği alanlarda karar uyarınca 'sosyal altyapı alanları' olarak kullanılabileceği bildirildi. Bu alanlarda ancak ve ancak toplumun kültürel, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleriyle ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı gibi açık ve yeşil alanların yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada " Muratpaşa'da bugün birçoğu işlevsiz halde bulunan ve mezbelelik görüntü sergileyen bu alanlar için yapılan düzenlemenin hayata geçirilmesi ilgili kamu kurum ve kuruluşunun 'uygunluk' görüşü şartı yer alıyor. Bununla birlikte 'tüm maliklerin' başvuru yapması şartı da getirilirken kararda "Söz konusu değişiklikle mülkiyet hakkının kullanılması mümkün olduğu gibi, kamu yararına olacağı da açıktır" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA