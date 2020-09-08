Muratpaşa'da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki zamla güldü - Son Dakika

Muratpaşa'da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki zamla güldü

Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında 2 bin 280 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Muratpaşa'da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki zamla güldü, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında 2 bin 280 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeyle, işçiler ilk yıl için yüzde 16 zam alırken yapılan diğer artışlarla zam oranı maaşlara yüzde 18 olarak yansıyacak. İki yılın sonunda, ücretlerde artış yüzde 36 olacak.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası'nın (SODEMSEN) üyesi olan Muratpaşa Belediyesi ve TÜRK-İŞ'e bağlı Belediye-İş Antalya Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı. Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte Belediye-İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Törene covid-19 pandemisi dolayısıyla sınırlı katılım oldu.

Örnek sözleşme

Törenin düzenlendiği Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi, Türk bayraklarıyla süslenirken tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şube Başkanı Mercan, Belediye Başkanı Uysal'ın gerçek anlamda emeğe ve emekçiye değer verdiğini söyledi. Mercan, şöyle konuştu:

"Yaşanan ekonomik krize, iktidarın muhalefet belediyelerini ekonomik kıskaca alma girişimlerine, işsizliğe ve salgına rağmen Başkanımız Sayın Ümit Uysal, sorunların üzerine giderek, elini taşın altına koyarak, sorumluluk alarak imzalanan bu toplu sözleşmeyle sadece Antalya için değil Türkiye'de örnek olarak gösterilecek sözleşmeyle aileleriyle birlikte binlerce emekçinin yüzerini güldürdü. Şu an yapacağımız tek şey var. Her birimiz daha çok çalışacağız. Muratpaşa halkına daha da iyi hizmet vereceğiz. Muratpaşa Belediyesi'ni Türkiye'de örnek belediye olarak kalması için katkı sunmaya devam edeceğiz."

Türkiye hayali

Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla bir anlayış birliği içinde şehri geleceğe taşıdıklarını söyledi. Bu geleceği bir Türkiye hayali etrafında şekillendirmek istediklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: "Bizim kafamızda bir Türkiye hayali var. O hayalin peşinden gidiyoruz. Hayalimiz, demokratik, adaletli, üreten, paylaşan bir toplum. Bizim hayalimizdeki Türkiye üreten bir Türkiye'dir. Bizim hayalimizdeki Türkiye, emekçilerinin çalıştığı saatlerin tam hakkını verdiği ve hakkını aldığı bir Türkiye'dir. Bizim hayalimizdeki Türkiye, tam demokratik, uygar, dünyada seçkin ülkeler arasına girmiş kişi başına geliri şu anda bulunduğunun 4 – 5 katına çıkmış bir Türkiye'dir."

Bu hayali gerçekleştirmek için çalışırken bu duyarlılıkları çalışma ilişkilerine de yansıtacaklarını dile getiren Başkan Uysal, "Bizim hayal ettiğimiz Türkiye bunlarını hepsini kapsayan, toplumumuza yaşatmak istediğimiz standartları içiren bir Türkiye'dir" dedi. Mevcut olanaklar içinde Muratpaşa Belediyesi'nin tüm çalışanlarının en iyisini alma hakkına sahip olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Bununla da Türkiye'mizin en önder, en güzel belediyeciliklerinden birini yapıyoruz. Her birimizin alın teriyle bu gerçekleşiyor" dedi.

"Dünya bizim dünyamız"

Bu devam ettiği müddetçe, demokratik, uygar emeğin hakkını aldığı Türkiye'ye doğru adımlarının büyüyerek atılacağının altını çizen Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunu gerçekleştirmeye, her dakikamızı işe çevirmeye devam edelim ki, uygar Türkiye'ye doğru gidilen yolculukta insanlarımız şöyle desin: 'Toplu sözleşmesiyle inovasyonuyla, her sabah gerçekleşen yeni çalışma metotları ve her şeyiyle bu dünya bizim dünyamız olsun.' Halkımız, 'Bu dünyada mutluluk var. Denge var. Adalet var. Bu dünyada üretim var. Bu dünyada gelecek var. Çocuklarımı böyle bir dünyada büyütmek istiyorum.' desin. Bunu vatandaşımıza, insanımıza, şehrimize hissettirelim. Bütün gayretimiz, bütün çabalarımız budur."

Patron Muratpaşa sakinleri

Bu anlayış ve bakış açısının en önemli sonuçlarından birinin de Muratpaşa'da patronunun iş ve Muratpaşa halkı olduğu gerçeği olduğunu belirten Başkan Uysal, "Hepimiz, hep beraber bu emektaşlığı paylaşıyoruz. Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun" dedi.

Başkan Uysal, konuşmasını sonunda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere covid-19'la mücadele eden tüm hastalara acil şifalar, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

İlk yıl zam oranı yüzde 16

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve Şube Başkanı Mercan, Muratpaşa Belediyesi'nde taşeron olarak çalışırken yapılan düzenlemeyle kadroya geçen 2 bin 280 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeyle işçiler, ilk yıl için yüzde 16, ikinci yıl içinse yüzde 14 zam alırken yılda 2 kez verilen ikramiyeler de 3'e yükseltildi. Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyeleri de 3 katına çıkartılırken, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da işçilere ikramiye ödemesi ilk kez toplu sözleşme içinde yer aldı. Toplu sözleşmeyle çocuk yardımı, öğrenim yardımı gibi diğer ödemeler de arttırıldı. - ANTALYA

Belediye İş, Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa'da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki zamla güldü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Türkiye, koronavirüs döneminde ekonomisi en az daralan üçüncü ülke oldu Türkiye, koronavirüs döneminde ekonomisi en az daralan üçüncü ülke oldu         
13:53
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü         
13:18
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu         
11:32
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 21:05:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa'da işçinin yüzü yıllık yüzde 18 oranındaki zamla güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei