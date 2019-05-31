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Muratpaşa'da istila edilen park operasyonu

1 saat önce

Muratpaşa'da bulunan bir parkın hurda eşya ve çöplerle adeta istila edilmesine ilişkin Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince uygulama yapıldı.

Muratpaşa'da istila edilen park operasyonu, System.String[]
Muratpaşa'da bulunan bir parkın hurda eşya ve çöplerle adeta istila edilmesine ilişkin Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince uygulama yapıldı.

Muratpaşa ilçesinde Kızılsaray mahallesindeki bir parkın bazı şahıslar tarafından istila edildiğinin ve topladıkları hurda eşyaları bu parkta stokladıklarını, yanlarına çağırdıkları diğer şahıslarla parkta bulunan masaları da mahalle sakinlerinin kullanmasına izin vermediklerini tespit edildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri parkta bulunan şahısların eşyalarını parkın geneline yayacak şekilde istiflediklerini, parkı adeta kendi özel alanlarına çevirdiklerini belirledi. Muratpaşa Belediyesinden atıl eşyaları taşımak için araç ve parkı temizlemek için görevli istenmesiyle, gelen araç ve temizlik görevlileri ile birlikte yaklaşık bir kamyon atıl eşya kamyona yüklenerek taşındı. Temizlik görevlileri sayesinde de park temizlenerek tekrar mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Çalışmadan sonra mahalle sakinleri yapılan bu çalışmadan dolayı teşekkür etti - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:31 Kaynak: İHA
Muratpaşa, 3. Sayfa
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