Muratpaşa'da kadına şiddete yönelik fotoğraf sergisi - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde sergi düzenlendi. Sergide, yıl içinde öldürülen kadınların fotoğrafları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen, eşit şartlar sağlandığında büyük başarılara imza atan kadınların hayatlarının anlatıldığı çalışmalar yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde sergi açılışını gerçekleştirdi. Belediye fuayesinde açılan sergide, yıl içinde erkekler tarafından öldürülen kadınların fotoğraflarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve eşit şartlar sağlandığında büyük başarılara imza atan kadınların hayatlarının anlatıldığı çalışmalar yer aldı.

Serginin açılışına Başkanvekili Hüseyin Sarı, Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, belediye meclis üyeleri Canan Keleş, Nuran Uğur ve Serpil Üstün'le birlikte belediye çalışanları katıldı. Hüseyin Sarı, yaptığı konuşmada, "Aynı zamanda bir hak mücadelesi günü olan 25 Kasım'da hep birlikte, Muratpaşa Belediyesi olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz" dedi. Sarı, kadınların şiddet görmediği, öldürülmediği günlerin gelmesi amacıyla Muratpaşa Belediyesi olarak her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini ve bu yolda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA