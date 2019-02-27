Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Kadınların 8 Mart Provası

Muratpaşa'da Kadınların 8 Mart Provası

42 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde binlerce kadınla dev Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacak.

Muratpaşa'da Kadınların 8 Mart Provası, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde binlerce kadınla dev Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacak. Etkinliğe katılacak kadınlar, Muratpaşa Belediyesi hizmet binası fuayesinde prova yaparak, hazırlıklarını sürdürdü.

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde binlerce kadınla dev Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacak. Etkinliğe katılacak Muratpaşalı kadınlar, ilçenin değişik noktalarında provalarını sürdürüyor.

Fuayede prova

Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katılacak kadınlar bir provayı da Muratpaşa Belediyesi hizmet binası fuayesinde yaptı. Kadınların, müzik eşliğinde yaptıkları prova, belediyeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Sosyal ve ekonomik eşitlik"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Altını bir kez daha çizmek gerekir ki, sosyal ve ekonomik eşitliğin sağlanması için emek harcamadan tek başına kadına şiddet sorununu çözme şansımız yoktur. Bu sevgisiz, katı şiddet ağırlıklı dünyada büyük bir sevgi penceresi açmak, toplumsal eşitsizlikleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Uysal; Muratpaşa Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapacağı etkinliğin, Türkiye'nin birlik ve beraberliği ile dayanışmasına dikkat çekeceğini, ayrıca haksızlıklara karşı gösterilecek tepkinin ifadesi olacağını söyledi - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Muratpaşa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özcan Deniz ile Eşi Feyza Aktan'ın Boşanma Aşamasına Geldiği İddia Edildi Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı

1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu ile Pazarcının Diyaloğu Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:28:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Kadınların 8 Mart Provası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]