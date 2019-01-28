Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Kent Sakinlerine Festival

Muratpaşa'da Kent Sakinlerine Festival

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, şubat ayı boyunca her Cumartesi farklı bir mahallede, Antalya'nın barış, dostluk ve kardeşlik ikliminin bir parçası olan kültürlerin, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelip aynı mahallede komşu olan kent sakinlerinin festivalini düzenleyecek.

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Muratpaşa Belediyesi, şubat ayı boyunca her Cumartesi farklı bir mahallede, Antalya'nın barış, dostluk ve kardeşlik ikliminin bir parçası olan kültürlerin, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelip aynı mahallede komşu olan kent sakinlerinin festivalini düzenleyecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Antalyalı Karadenizlileri, Karadenizli Antalyalıları' buluşturan Hamsi Festivali'nin ile başlayan Komşu Festivali, Türkiye'nin diğer bölgelerini de kapsayan etkinliklerle sürecek. "Muratpaşa'da kimseye gurbetlik yok" sloganıyla düzenlenecek Komşu Festivali'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Muratpaşa'ye yerleşen, kültürleri, lezzetleri ve müzikleriyle Antalya'ya değer katan Anadolu coğrafyası tüm renkleriyle mahallelerde olacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, şubat ayı boyunca her Cumartesi mahallerde gerçekleştirilecek Komşu Festivali'nin ana amacının Antalya'nın barış, dostluk ve kardeşlik iklimini güçlendirmek ve kentlilik bilincini geliştirmek olduğunu söyledi. Ege'den İç Anadolu'ya, Akdeniz'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya uzanacak festivalin her Cumartesi farklı bir mahallede gerçekleşeceğini belirten Başkan Uysal, festivalde yöresel halk oyunları sahneleneceğini, sanatçılar tarafından halk konserleri verileceğini ve yöresel yemek ikramı yapılacağını söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Muratpaşa, Güncel
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