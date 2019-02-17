Muratpaşa'da "Komşu Buluşmaları" Etkinliği
26 dakika önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Komşu Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde "Komşu Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Muratpaşa Belediyesince "Muratpaşa'da kimseye gurbetlik yok" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bayındır
, Soğuksu ve Meltem mahallelerinin sakinleri katıldı. Yöresel yemekler ve halk oyunlarıyla katılımcılar memleket özlemi giderdi, halk müziği sanatçısı Tolga Çandar
'ın konseriyle eğlendi.
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin bir kültür mozaiği olduğunu, kültürlerin muhakkak yaşaması ve yaşatılması gerektiğini ifade etti.
Yenileme çalışmalarının ilçenin yüzde 70'inde uygulandığını belirten Uysal, 800 dönüm yeni parkın yine bu dönemde hizmete açıldığını aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:08 Kaynak: AA
Kaçak Kurbağa Avına 7 Bin 900 Lira Ceza Kesildi
Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti
Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü
Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor