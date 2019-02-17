Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da "Komşu Buluşmaları" Etkinliği

Muratpaşa'da "Komşu Buluşmaları" Etkinliği

26 dakika önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Komşu Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Muratpaşa'da
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Komşu Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesince "Muratpaşa'da kimseye gurbetlik yok" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bayındır, Soğuksu ve Meltem mahallelerinin sakinleri katıldı. Yöresel yemekler ve halk oyunlarıyla katılımcılar memleket özlemi giderdi, halk müziği sanatçısı Tolga Çandar'ın konseriyle eğlendi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir kültür mozaiği olduğunu, kültürlerin muhakkak yaşaması ve yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Yenileme çalışmalarının ilçenin yüzde 70'inde uygulandığını belirten Uysal, 800 dönüm yeni parkın yine bu dönemde hizmete açıldığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Uysal, Bayındır, Antalya, Muratpaşa, Güncel
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