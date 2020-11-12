Muratpaşa'da konteynerlerde bakım ve onarım çalıması - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, konteynerlerin bakım, onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıpranan, hasar gören konteynerler belediye ekiplerince toplanıp, temizlik işleri müdürlüğü atölyelerinde tamir edilerek, yenileniyor.
Bakım ve onarımı tamamlanan konteynerler, dezenfekte edilerek kullanıma sunuluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir yıl içinde 575 konteyner üretildiğini, konteynerlerin bakım, onarım ve tamir işlemlerinin belediye personelince yapılmasının tasarruf sağladığını belirtti.
- Kaynak: AA
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