Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal , bir yıl içinde 575 konteyner üretildiğini, konteynerlerin bakım, onarım ve tamir işlemlerinin belediye personelince yapılmasının tasarruf sağladığını belirtti.

Bakım ve onarımı tamamlanan konteynerler, dezenfekte edilerek kullanıma sunuluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıpranan, hasar gören konteynerler belediye ekiplerince toplanıp, temizlik işleri müdürlüğü atölyelerinde tamir edilerek, yenileniyor.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, konteynerlerin bakım, onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Son Dakika › Güncel › Muratpaşa'da konteynerlerde bakım ve onarım çalıması - Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı

Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı

Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var