Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Kupa Mesaisi

Muratpaşa'da Kupa Mesaisi

39 dakika önce

Muratpaşa Belediyespor, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2'nci tur C grubu maçlarına ev sahipliği yapacak.

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Muratpaşa Belediyespor, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2'nci tur C grubu maçlarına ev sahipliği yapacak. Muratpaşa Belediyespor'un mücadele edeceği grupta maçlar, 18-20 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 14 puanla puanla 3'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, Türkiye Kupası 2'nci tur maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Mardin Büyükşehir Belediye, Yalıkavak Spor Kulübüyle birlikte C grubunda yer alan Muratpaşa grupta ilk maçında 19 Ocak Cumartesi, Yalıkavak Spor Kulübüyle karşı karşıya gelecek. Muratpaşa, 20 Ocak Pazar ise Mardin Büyükşehir'le karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak her ki karşılaşmanın başlama saati 17.00. Muratpaşa Belediyesyor, aynı zamanda C grubu maçlarına da ev sahipliği yapacak. Grupta ilk maç saat 15.00'de Mardin Büyükşehir ve Yalıkavak arasında oynanacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Spor
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