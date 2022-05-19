MURATPAŞA'DA KUTLAMALAR SABAH SPORUYLA BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

MURATPAŞA'DA KUTLAMALAR SABAH SPORUYLA BAŞLADI

19.05.2022 18:47

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamaları sabah sporuyla başladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamaları sabah sporuyla başladı.

*- Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerle ilçe sakini, gün boyu devam edecek kutlamalar öncesi spor yaptı.

*- Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da etkinliğe katıldı.

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının bir durağı da Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı oldu. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikte genç yaşlı, kadın erkek, yüzlerce ilçe sakini sabah sporu için bir araya geldi.

Meydanda kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Belediye Başkanı Uysal, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenlere katılırken Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda anıta çelengi Başkanvekili Hüseyin Sarı sundu.

Törenin andından, kent meydanında yaklaşık 20 dakika devam eden sabah sporu başladı. Belediye Başkanı Uysal ve eşi Ümran Uysal da kent meydanındaki sabah sporunda yer aldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"19 Mayıs, bizim en umutsuz anlarda ülkemiz işgal altındayken dahi var olabilme irademizi 'Başarılmaz' denilen her şeyi başarabilme yeteneğimizi ifade ediyor. Bugün de yarın da hep 19 Mayıs ruhuna ihtiyacımız var. Her gün 19 Mayıs, her yer Samsun olsun. 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından sabah sporu tüm hızıyla devam etti. Etkinlik, hep birlikte 10. Yıl Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.

MURATPAŞA'DA KUTLAMALAR SABAH SPORUYLA BAŞLADI
MURATPAŞA'DA KUTLAMALAR SABAH SPORUYLA BAŞLADI
MURATPAŞA'DA KUTLAMALAR SABAH SPORUYLA BAŞLADI
MURATPAŞA'DA KUTLAMALAR SABAH SPORUYLA BAŞLADI

YORUMLAR
500
Manavgat sahili uçurtma ve boyalarla renklendi Manavgat sahili uçurtma ve boyalarla renklendi Muratpaşa'da 19 Mayıs Kutlamaları Sabah Sporuyla Başladı Muratpaşa'da 19 Mayıs Kutlamaları Sabah Sporuyla Başladı
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Antalya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MURATPAŞA'DA KUTLAMALAR SABAH SPORUYLA BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: MURATPAŞA'DA KUTLAMALAR SABAH SPORUYLA BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement