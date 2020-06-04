Muratpaşa'da kütüphanelere Kovid-19 düzenlemesi - Son Dakika

Muratpaşa ilçesinde Meltem ve Cumhuriyet mahallelerindeki kütüphaneler, belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meltem Mahallesi'ndeki Yazar Mehmet Erdem Dijital Kütüphanesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mahalleyle aynı adı taşıyan kütüphane, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelendirilen dönemin başlamasıyla sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Masa ve sandalyeler belli bir mesafeye göre yerleştirilen kütüphanede, belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Girişlerde herkesin ateşinin ölçüldüğü ve sınırlı sayıda okuyucunun içeri alındığı iki kütüphane, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verebilecek.