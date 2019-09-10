Muratpaşa'da mahalleler sıcak asfaltla kaplanıyor

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 35 bin nüfuslu iki mahallede 46 cadde ve sokağı kapsayan cadde ve sokak yenileme çalışmalarında Güzeoluk etabına geçti. 1886 Sokaktan başlayan çalışmalar kapsamında mahallenin eski asfaltı tamamen kaldırılarak sıcak asfaltla kaplanıyor.



Antalya'nın kalbi Muratpaşa'da ilçenin en kapsamlı cadde ve sokak yenileme çalışmalarına imza atan Muratpaşa Belediyesi, Çağlayan ve Güzeloluk mahallelerinde 46 cadde ve sokağı kapsayan çalışmalarını sürdürüyor.



Sadece 2018'de 76.5 kilometre yol bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiren ve aralarında Deniz, Güvenlik, Meydankavağı, Yenigün, Zerdalilik, Sedir Mahallelerinin tüm asfaltını yenileyen Muratpaşa Belediyesi, yıl içinde de Etiler, Kızılarık, Cumhuriyet, Altındağ, Konuksever mahallelerinde cadde ve sokak yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.



Çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iki mahallede çalıştığını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Şimdi Güzeloluk mahallemiz etabına geçtik. Çağlayan Mahalle'mizde 39, Güzeloluk Mahalle'mizde ise 7 sokağı kapsayan çalışma kapsamında, ekiplerimiz Güzeloluk 1886 Sokak'ta çalışıyor. Önce eski asfaltı tamamen kazıyor, ardında da sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. İki mahallemizde; toplam 27 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz" dedi. - ANTALYA