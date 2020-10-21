Muratpaşa'da 9 mahalleye "Mobil Atık Getirme Merkezi" - Son Dakika

Muratpaşa ilçesinde 9 mahalleye "Mobil Atık Getirme Merkezi" yerleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mobil atık merkezleri belediye ekiplerince Soğuksu, Deniz, Altındağ Yenigün, Meydankavağı, Kızıltoprak, Yeşilbahçe, Şirinyalı ve Yeşilbahçe mahallerinde uygun noktalara konuldu.

Mobil merkezler sayesinde mahalleliler, ambalaj atıklarını evlerinde biriktirmek zorunda kalmayacak ve istedikleri gün ambalaj atıklarını ve bitkisel atık yağları bu noktalara bırakabilecek. Pazar günü bırakılacak atıklar ise Çevreci Komşu Kart kapsamında değerlendirilecek.

Mobil merkezlere plastik, metal, kağıt, camla birlikte bitkisel atık yağ için ayrı girişler bulunuyor.