Muratpaşa'da park alanı yenileniyor - Son Dakika
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Muratpaşa'da park alanı yenileniyor

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, asırlık ağaçları, eski Rum evleri, restore edilmiş değirmen ve açık hava tiyatrosuyla kentin önemli kültür ve sanat merkezlerinden olan Değirmenönü'nün devamında yer alan 2 bin metrekarelik park alanında yenileme çalışmalarına başladı.

Muratpaşa'da park alanı yenileniyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, asırlık ağaçları, eski Rum evleri, restore edilmiş değirmen ve açık hava tiyatrosuyla kentin önemli kültür ve sanat merkezlerinden olan Değirmenönü'nün devamında yer alan 2 bin metrekarelik park alanında yenileme çalışmalarına başladı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda park, rekreasyon alını olarak kullanılan yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 625 bin 982 metrekareye ulaşırken ilçenin eski park alanlarında yenileme çalışmaları da devam ediyor. Belediye ekipleri son olarak kültür ve sanat merkezi olarak birçok kursa, atölye çalışmasına ev sahipliği yapan Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi'nin devamında yer alan park alanında çalışmalara başladı.


Narenciye Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare genişliğe sahip ve içinde çocuk oyun grubu ve fitness aletlerini bulunduğu parkın tüm sulama sistemi ve çalı formundaki bitki dokusu yenileniyor. Park alanında çalışmalarını tamamlanmasının ardından Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi ve onu takip eden park alanıyla birlikte Çaybaşı ve Demircikara Mahalleleri arasında 10 metrekare genişliğe uzanan bir yeşil kuşak daha sağlıklı hale gelecek. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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