Muratpaşa'da park ve bahçelere 500 bin çiçek dikiliyor - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde çiçek dikim çalışmalarına başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki 35 dönüm alana kurulan bitki üretim tesislerinde yaz mevsimi hazırlıkları tamamlanmadı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, menekşe, aslanağzı, alisyum gibi türlerden oluşan 500 bin mevsimlik çiçek, 120 noktayı kapsayan çalışmasıyla toprakla buluşturuluyor.

İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl bitki üretim tesislerinde 1 milyon 350 bin mevsimlik çiçek üretimi gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Belediyenin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek ve fidanları piyasa fiyatının altında bir rakama mal ettiklerini vurgulayan Uysal, tesiste çocukların toprakla buluşması için balkon bahçeciliğine yönelik çalışmalar da yürütüldüğünü aktardı.