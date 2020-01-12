Muratpaşa'da sabah sporu programları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'da sabah sporu programları - Son Dakika

Muratpaşa'da sabah sporu programları

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin mahalle parklarından Karaalioğlu, Atatürk gibi kent parklarına ve spor salonlarına 18 ayrı noktada gerçekleştirdiği pilates ve aerobik ağırlıklı sabah sporu programıyla Muratpaşa form tutuyor.

Muratpaşa'da sabah sporu programları, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin mahalle parklarından Karaalioğlu, Atatürk gibi kent parklarına ve spor salonlarına 18 ayrı noktada gerçekleştirdiği pilates ve aerobik ağırlıklı sabah sporu programıyla Muratpaşa form tutuyor.


Antalya'nın yaklaşık 500 binlik nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa'da belediyenin çocuk ve gençlerle birlikte yetişkinlere yönelik açtığı spor kursları devam ediyor. Sonbahar dönemi kapsamında açılan spor okulları yetişkin gruplar için 9 branşta gerçekleştiriliyor. Tenis, badminton, squash, yüzme branşlarının yanı sıra fitness, aerobik, pilates ve yogadan oluşan sabah sporu programı yoğun ilgi görüyor. Kış soğuklarının kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Atatürk Spor Salonu'ndaki derslere de katılım arttı. 1 saat devam eden sabah sporu programı, güne zinde bir başlangıç yapmak isteyen, kilo verip daha sağlıklı bir yaşama kavuşmak ve yaşlılığa bağlı kas zayıflıklarının önüne geçmek isteyenlere kadar farklı yaş gruplarından Muratpaşa sakinleri katılıyor.


72 yaşındaki emekli öğretmen Süleyman Avşar, yaşlıların kas zayıflığından dolayı zaman zaman düşmelere bağlı olarak kırıklar yaşadıklarını söyledi. Özellikle kalça kırığı gibi rahatsızlıkların çok geç iyileşebildiğini belirten Avşar, "Bu yaşımda spora geliyorum. Burada kaslarımızı güçlendirici hareketler yapıyoruz. Daha esnek, daha dayanıklı oluyoruz. Düşmelere karşı kuvvet kazanıyoruz. Onun için spor hocamızdan ve buradaki çalışmalardan çok memnunuz. Gücüm yettiği müddetçe gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.


59 yaşındaki Gülizat Rıtvan ise 3 aydır pilates ve yoga derslerine geldiğini belirterek bu süre içinde 9 kilogram verdiğini söyledi. Rıtvan, "Derslerimiz çok güzel geçiyor. Belediyenin önünden geçerken afişlerde görüp yazıldık ve geldik. Belediyenin bu hizmetinden çok memnunuz. Yaşlı insanlara yardımcı oluyorlar. Resim dersine de gidiyorum ve çok memnunum. Hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir dönem sona eriyor! Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Ali Koç: Fenerbahçe'den korkuyorlar, TFF bilgi sızdırıyor

Son Dakika Haberleri
17:13 Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü-2 - Son Dakika
17:10 PROF. DR. EYİDOĞAN MARMARA'DA DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR - Son Dakika
17:10 Bel kaymasında tedavinin önemi - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 17:17:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa'da sabah sporu programları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]