Muratpaşa'da Şahin, Konyaaltı'nda Duruk, Kepez'de Kurnaz seçildi - Son Dakika
Son Dakika Politika Muratpaşa'da Şahin, Konyaaltı'nda Duruk, Kepez'de Kurnaz seçildi - Son Dakika

Muratpaşa'da Şahin, Konyaaltı'nda Duruk, Kepez'de Kurnaz seçildi

6 saat önce

Antalya'da yapılan CHP ilçe kongrelerinde Muratpaşa'da Hasan Şahin, Konyaaltı'nda Onur Duruk yeniden başkan seçilirken, Kepez'de ise Önder Kurnaz seçildi.

Muratpaşa'da Şahin, Konyaaltı'nda Duruk, Kepez'de Kurnaz seçildi, System.String[]

Antalya'da yapılan CHP ilçe kongrelerinde Muratpaşa'da Hasan Şahin, Konyaaltı'nda Onur Duruk yeniden başkan seçilirken, Kepez'de ise Önder Kurnaz seçildi.


CHP Antalya'da ilçe kongreleri devam ediyor. Bugün yapılan seçimde 3 büyük merkez ilçede başkanlar seçildi. En fazla delegenin yer aldığı Muratpaşa'da Hasan Şahin'in rakibi Hasan Öder'i geride bırakıp başkanlığa devam edecek. Kepez ilçesinde ise uzun yıllardır partinin içinde bulunan Önder Kurnaz, mevcut başkan Servet Yıldız'dan daha fazla olarak yeni başkan seçildi.


İki adayın yarıştığı, CHP Antalya Konyaaltı İlçe Kongresinde kazananı mevcut başkan Onur Duruk oldu.


İki adayın bulunduğu seçimde mevcut Başkan Onur Duruk, rakibi Beyazıt Canelli'den 90 oy fazla alarak kazandı. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılan kongrede Onur Duruk 237, Beyazıt Canelli 147 oy aldı.


CHP ilçe kongre tarihleri:


22 Aralık Pazar günü Döşemealtı, 28 Aralık Cumartesi günü Manavgat, 29 Aralık Pazar günü Alanya, 3 Ocak Cuma günü Demre, 4 Ocak Cumartesi günü Finike, Kumluca, 5 Ocak Pazar günü Kemer, 10 Ocak Cuma günü Gündoğmuş, İbradı, 11 Ocak Cumartesi günü Akseki, 12 Ocak Pazar günü Serik kongreleri yapılacak. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:40 Kaynak: İHA
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