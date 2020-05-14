Muratpaşa'da sosyal mesafeli 19 Mayıs hazırlığı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 gönüllüyle sosyal mesafe kurallarına uyularak etkinlik düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs, belediye hizmet binasının yanında yer alan Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlikte, yaklaşık 6 bin metrekarelik meydanda sosyal mesafe kuralları gözetilerek bir araya gelecek 1919 gönüllü, 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı, 200 metrelik Atatürk resmini dalgalandıracak.

Sosyal mesafe ve gerekli hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlıkları sürdürülen kutlamalar, saat 19.19'da meşale gösterisiyle başlayacak.

Kutlamalarda gönüllü olarak yer almak isteyenler ise sosyal medya hesaplarından ve Turunç Masa üzerinden belediyeye başvurabilecek.

Öte yandan, belediye ekiplerince ilçedeki ana arterlerde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleme çalışmaları da başladı.