Muratpaşa'da sonbahar spor okulları açılacak

Muratpaşa Belediyesinin sonbahar dönemi spor okulları 22 noktada açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, spor okulları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece yetişkinlere yönelik kurslarla başlayacak.

Antrenmanlar, 6 branşta aralarında parkların, kapalı pazar yerleri ve spor tesislerinin bulunduğu 22 noktada gerçekleştirilecek.

Spor okuluna kayıtlar, 15 Ekim'e kadar belediyenin internet sitesi ve 444 80 07 Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden yapılabilecek.

Bu dönem 16 yaş ve üzeri için tenis, bisiklet, badminton, squash, pilates-aerobik ve yoga kursları, hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştirilecek.

Sonbahar dönemi spor okulu programı 15 Ocak'ta sona erecek.