Muratpaşa'da Spor Okulu Kayıtları Başlıyor

Muratpaşa
Belediyesinin, 23 branşta açılacak ilkbahar dönemi spor okulu için kayıtlar 8 Ocak'ta başlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesinin beş yılda, çocuk, genç ve yetişkin 55 bin 56 ilçe sakinine ulaşan spor okullarında ilkbahar dönemi 4 Şubat'ta start alacak.
Spor okullarında çocuk ve gençlere yönelik, futbol, futsal, tenis, basketbol
, hentbol, voleybol
, jimnastik, bale, tekvando, karate, badminton, hokey, yüzme ve masa tenisi branşlarında eğitim verilecek.
Yetişkinlere yönelik tenis, badminton, fitness, su jimnastiği, yüzme, pilates, aerobik, yoga ve bisiklet eğitimlerinin planlandığı spor okullarına kayıtlar 8 Ocak'ta açılacak.
Açıklamada, 22 Şubat'a kadar devam edecek kayıtların, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabileceği belirtildi.