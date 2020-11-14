Muratpaşa'da spor protokolü

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, daha fazla sayıda gencin spor yapmasına imkan sağlayıp Antalya'nın sporcu altyapısına yeni isimler kazandırmak için Antalya Sınav Eğitim Kurumlarıyla işbirliği protokolü imzaladı.

İki kurum arasında protokol imza töreni Muratpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirildi. İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Şimşek'le birlikte yönetim kurulu üyeleri, Eğitim Kurumlarının Genel Müdürü Ümit Yapar da katıldı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Şimşek, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü olarak üstlendikleri misyona bağlı olarak sporu tabana yaymak ve amatör sporları desteklemek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede çok daha fazla sayıda gencin spor yapmasına imkan sağlarken, Antalya'nın farklı bir çok branşta sporcu altyapısını da güçlendirdiklerini belirten Şişmek, "Bu anlamda Sınav Koleji'yle anlamlı bir protokole imza atıyoruz. Bizim için önemli bir gün" dedi.

Genel Müdürü Ümit Yapar ise, 7 yıllık bir süreçte kurum olarak birçok öğrencinin akademik alanda başarılı olmasını sağladıklarını söyledi.

Bununla birlikte, spor, sanat, kültür beceri faaliyetinin öğrenciye, mutlaka, kazandırılması noktasında üst düzey bir politika izlediklerini belirten Yapar, "Bu politikamızı da Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'yle birleştirmekten büyük keyif alıyoruz. İnşallah hem akademik anlamda gelişimi yüksek ama aynı zamanda da sporla, sanatla, kültür beceriyle de barışık çocuklar yetiştirerek ülkemize, topluma hayırlı evlatlar sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolüne imzalar atıldı. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü ve Antalya Sınav Eğitim Kurumları arasındaki protokol yüzme ve basketbol branşlarını kapsıyor. Protokolle okulda basketbol ve yüzme takımları kurulacak ve bu katımlara seçilecek gençler Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında kulüpleşecek. - ANTALYA